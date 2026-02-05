Вместе с Джеем Ди Вэнсом в Баку и Ереван прилетит Джейкоб Хелберг

Помощник Марко Рубио по экономике Джейкоб Хелберг составит компанию американскому вице-президенту Джею Ди Вэнсу в процессе посещения Азербайджана и Армении, объявили в Государственном департаменте.

Государственный департамент США опубликовал сегодня заявление о включении в делегацию вице-президента Джея Ди Вэнса во время его кавказского турне помощника госсекретаря Марко Рубио по вопросам экономики – Джейкоба Хелберга.

Визит Вэнса и Хелберга в Азербайджанскую Республику и Республику Армения запланирован на начало следующей недели, 9-11 февраля.

Уточняется, что Джейкоб Хелберг будет в первоочередном порядке работать над развитием и реализацией проекта "Маршрута Трампа" в ходе визита Джея Ди Вэнса в Баку и Ереван.

Также Джейкоб Хелберг будет сопровождать Джея Ди Вэнса во время визита в Италию, который состоится в те же даты.

Сам Вэнс сосредоточится над претворением в жизнь мирных инициатив президента Дональда Трампа на Южном Кавказе.