КСИР представил план войны с США - СМИ

Корпус стражей Исламской революции приготовился к войне с США с учетом превосходства американских вооружений и ограничений иранских технологий. КСИР делает ставку на массированный ответный удар, пишут иранские СМИ.

Иранское информационное агентство Tasnim опубликовало разработанные Корпусом стражей Исламской революции планы по обороне и нанесению ответных военных ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, которые будут осуществлены, если США проведут атаку на иранские цели.

План КСИР не подразумевает упреждающих ударов по региональным объектам США – они будут реализованы только после нападения американских войск на ядерные заводы и военные базы и арсеналы Ирана. Тегеран полагает, что атаки на Иран будут произведены с авианосца "Авраам Линкольн", передислоцированного в Аравийское море, и внерегиональных баз, откуда вылетят стратегические бомбардировщики.

Иранские военные признают, что США превосходят Иран в вооружениях, и гиперзвуковые ракеты, мощные средства РЭБ и самолеты-"невидимки" позволят Вашингтону эффективно атаковать иранские объекты.

Как пишет Tasnim, в связи с этим КСИР стремится не столько к организации обороны, сколько в расширении своих возможностей для ответных ударов. Поэтому уже сейчас главные цели ожидаемой атаки США передислоцированы и рассредоточены, насколько это возможно, наращены резервы, достроены подземные объекты.

КСИР будет атаковать не столько мобильную морскую группировку "Авраама Линкольна", сколько стационарные американские военные базы на Ближнем Востоке – на них будут направлены баллистические ракеты дальнего действия и беспилотники. Первой целью будет авиабаза Аль-Удейд в Катаре, поскольку там дислоцирован главный штаб американского военного командования в регионе и крупный аэропорт. У Ирана уже есть опыт пристрелки по Аль-Удейду – именно эта база была атакована КСИР в завершение 12-дневной войны в прошлом июне.

Кроме того, анонсированы удары по авиабазе Али аль-Салем в Кувейте и логистическому узлу ВС США в лагере Арифджан. КСИР ответит США ударами и по базам в ОАЭ и Сирии. Все эти объекты хорошо защищены средствами ПВО, но Тегеран намерен задействовать тактику массированного удара для перегрузки американской обороны: пусть подавляющая часть ракет и БПЛА будут сбиты, часть все равно достигнет своей цели.

Таким образом КСИР ожидает добиться подрыва военных позиций США на Ближнем Востоке в случае, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о нападении на Иран.