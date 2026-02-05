Трамп: переговоры с Ираном были очень хорошие

По оценке президента США Дональда Трампа, пятничная встреча в Маскате американской и иранской дипломатический делегаций завершилась позитивно, поскольку Вашингтону были представлены веские свидетельства желания Исламской Республики заключить новую ядерную сделку.

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил ход и итоги состоявшегося накануне переговорного раунда между представителями США и Ирана в Маскате (Оман) по иранской ядерной сделке. Он подчеркнул, что Вашингтон увидел готовность Тегерана заключить новое соглашение об ограничении и контроле ядерной программы Исламской Республики.

"У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку. Надо посмотреть, что это за сделка"

– Дональд Трамп

При этом Трамп отметил, что США абсолютно некуда торопиться в переговорах с Ираном, поэтому согласование новой ядерной сделки займет еще некоторое время.

"У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. И мы не торопимся с Ираном"

– Дональд Трамп

Американский президент добавил, что переговорщики намерены встретиться еще раз на следующей неделе, не уточнив место встречи, и пояснил, что у Ирана есть все основания пойти на уступки, поскольку крупная военная группировка ВС США уже прибыла на Ближний Восток для возможного удара по иранским объектам.

Дональд Трамп еще раз объявил, что главное требование США к Ирану – отсутствие ядерного оружия. Он указал, что сейчас по этому вопросу Тегеран куда более склонен к учету американской позиции, чем год назад.