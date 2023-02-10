В Турции прошел "Марш тишины" в память жертв страшных землетрясений

Власти Турции сегодня в ряде провинций страны провели "Марш тишины", в ходе которого жители страны вознесли молитвы в память о погибших в в разрушительных землетрясениях 6 февраля 2023 года.

Во многих провинциях Турции сегодня прошел "Марш тишины", посвященный памяти жертв разрушительных землетрясений, которые потрясли юго-восток страны 6 февраля 2023 года.

Участники марша вознесли молитвы в память о погибших в результате разрушительного землетрясения, после чего была объявлена минута молчания: она длилась дольше обычного - 65 секунд, ровно столько, сколько длился и первый, самый мощный подземный толчок того памятного землетрясения в провинции Кахраманмараш, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 февраля 2023 года в 04.17 в районе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,4, за ним последовали еще три землетрясения в провинции Газиантеп магнитудой 6,4-6,6 балла и серия мощных афтершоков. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях, лишь через несколько часов их сила снизилась до 4 баллов.

По мощности власти Турции сравнили первые два землетрясения со взрывом 500 ядерных бомб. Впоследствии власти страны подсчитали: общее число жертв землетрясений превысило 53 тыс человек, свыше 107 213 человек пострадали. Ликвидировать последствия подземных толчков стране спасатели из 93 стран мира.