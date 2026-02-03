Спасших женщину с ребенком в Дагестане наградили часами Госдумы

Троих мужчин из Дагестана, которые спасли женщину с ребенком, чуть не погибших в автомобильной аварии в Махачкале, наградили памятными часами Госдумы.

Трое жителей Дагестана были награждены часами Госдумы РФ и благодарностями за спасение женщины с ребенком, которые чуть не погибли в водоканале в Махачкале, сообщил на своей официальной странице депутат Государственной Думы Султан Хамзаев.

"Перед началом общественных слушаний поблагодарил Магомедова Асадуллу, Наврузбекова Алимирзу, Омарова Абдулсамада за спасение людей, проявленный героизм и активную гражданскую позицию"

– Султан Хамзаев

Он уточнил, что на имя министра МЧС России Александра Куренкова направлено ходатайство о награждении трех героев ведомственными наградами.

Напомним, 24 января в Махачкале машина такси, пассажирами которой были женщина с ребенком сорвалось в канал Октябрьской революции. На помощь им сразу пришли трое местных жителей, они вытащили их из машины, предотвратив худший исход инцидента.

Ранее сообщалось о том, что мэр Махачкалы Джамбулат Салавов уже поощрил троих мужчин по распоряжению главы Республики Дагестан Сергея Меликова.