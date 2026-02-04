Верхний Ларс вновь открыт для всех видов транспорта

Граница РФ и Грузии вновь открыта для проезда – движение всех видов транспорта разрешили как по Военно-Грузинской дороге, так и по Гудаури-Коби.

Дорога к границе Грузии и России вечером 5 февраля открыта для всех видов транспорта.

Транспортное движение на пути к границе было приостановлено 2 февраля из-за опасности схода лавин. В четверг 5 февраля сначала было возобновлено движение легковых автомобилей, а затем проезд разрешили и для фур.

В настоящее время движение осуществляется беспрепятственно на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби, на последнем автомобили едут через лавинозащитные тоннели. В тоннелях весь транспорт, кроме легкового, двигается в одностороннем порядке.

С российской стороны вечером 5 февраля также проезд разрешен для всех видов автотранспорта.