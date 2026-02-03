Президент Турции дал оценку происходящему в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал большое интервью ведущей газете арабского мира "Шаркуль Аусат", в котором поведал о векторе развития отношений между Турцией и Саудовской Аравией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью ведущей газете Саудовской Аравии и арабского мира "Шаркуль Аусат" особо подчеркнул: отношения между Турцией и Саудовской Аравией рассматриваются сторонними и в ракурсе региональной стабильности и общей ответственности, рассказал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Турецкий лидер в ходе интервью изложил свое видение мира в регионе, а также рассказал о своей оценке возможного развития отношении между Турцией и Саудовской Аравией, Ираном, Газой, Сирией, Суданом и Сомали, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Говоря об отношениях между Турцией и Саудовской Аравией, турецкий президент акцентировал внимание на конкретных и устойчивых областях сотрудничества двух стран, и в первую очередь - в сфере экономики, инвестиций, оборонной промышленности и энергетики.

"Мы стремимся как углубить консультации по региональным вопросам, так и продвинуть наши двусторонние отношения в конкретных областях"

- Бурханеттин Дуран

Также Эрдоган жестко осудил возникшую напряженность в Иране, подчеркнув: регион нуждается не в новых конфликтах, а в здравом смысле и диалоге, и цель Турции – действовать в соответствии с принципами дипломатии, направленной на предотвращение войн, руководствуясь в этом вопросе консультациями с региональными лидерами и общим разумом.

Говоря о Газе, президент Турции подчеркнул: ей сейчас необходимо постоянное перемирие, в ходе которого можно будет организовать бесперебойную доставку гуманитарной помощи пострадавшему населению региона, а затем и добиться справедливого мира, основанного на воле палестинского народа.

"Необходимо без промедления приступить к работам по восстановлению и реконструкции, удовлетворению неотложных и основных потребностей в Газе, предоставлению государственных услуг и постепенному выводу израильских войск из Газы… Турция будет активно содействовать этим процессам"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Еще один "горячий" регион на карте региона – Сирия, которая нуждается в политическом урегулировании на основе территориальной целостности, а борьба ее новых властей с терроризмом, ее национальное единство и региональная стабильность не могут рассматриваться отдельно друг от друга.

Также президент Эрдоган рассказал о значительном вкладе Турции в процесс мирного урегулирования в Судане, оказания гуманитарной помощи и восстановления страны.

Турецкий лидер обозначил четкую позицию в отношении угроз территориальной целостности Сомали и призвал международное сообщество сообща противостоять дестабилизирующим шагам в районе Африканского Рога и во всем регионе.