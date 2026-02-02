Багаи заявил о завершении планирования переговоров Ирана и США

Эсмаил Багаи заявил о финализации планирования переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Сейчас идет обсуждение места встречи сторон.
Представитель дипведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил о завершении планирования переговоров между ИРИ и США. Стороны в настоящий момент ведут переговоры по выбору площадки проведения консультаций.
"Планирование переговоров завершено, и в настоящее время продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения, о котором будет объявлено в ближайшее время"
– Эсмаил Багаи
По словам Багаи, место проведения встречи станет известно позднее. Как отметил представитель МИД ИРИ, принять переговоры могут Турция и Оман.
Напомним, что в конце прошлой недели США и Иран одновременно выступили за переход к переговорам на фоне роста напряженности между странами.