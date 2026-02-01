Вестник Кавказа

Абхазия вошла в топ-3 направлений для путешествий в прошлом году

Дача Сталина в Новом Афоне
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
По итогам 2025 года, выяснил сервис "Яндекс Путешествия", Абхазия вошла в число самых популярных направлений для отдыха за границей.

Абхазия заняла третье место в числе наиболее популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха в минувшем году, соответствующие результаты дало исследование "Яндекс Путешествий".

По данным сервиса, на "Страну Души" приходится 7% от общего количества бронирований.

Лидером рейтинга стала Турция, отдых в которой забронировали 17% туристов. На второй строчке – Беларусь с показателем 13%.

В исследовании также отмечается увеличение спроса на бронирования в Китае, что связано с введением безвиза с КНР.

