Ильхам Алиев встретился с президентом ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня провели переговоры в Абу-Даби.

На переговорах было отмечено, что двусторонние отношения между странами базируются на стратегическом партнерстве. Президенты выразили удовлетворение в связи с развитием сотрудничества между Баку и Абу-Даби во всех областях, в том числе в политической, экономической, энергетике, в том числе возобновляемой, культурной, гуманитарной и других сферах. Была отмечена важность взаимных визитов президентов в Азербайджан и ОАЭ, а также их встреч для расширения связей.

Участники встречи коснулись значения совместных оперативно-тактических учений "Щит мира – 2026", которые проводятся в Абу-Даби с участием ВС Азербайджана и ОАЭ. Стороны выразили уверенность в том, что эти учения помогут развитию оперативной военной совместимости между армиями двух стран, была подчеркнута важность их продолжения в будущем.

Ильхам Алиев и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обменялись мнениями о перспективах отношений и дальнейших контактах.

Затем при участии президентов был подписан документ по договору купли-продажи, связанному с продажей компании XRG (инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби) определенной части неконтролирующей доли Минэкономики в ЗАО "Южный газовый коридор".

Кроме того, в ходе визита было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в области обороны между Минобороны Азербайджана и Минобороны ОАЭ.

Главы государств ОАЭ выразили уверенность в том, что эти документы придадут импульс дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Еще одной темой встречи стало установление побратимских отношений между Баку и Абу-Даби.