Кобахидзе посетит ОАЭ в начале февраля

Ираклий Кобахидзе посетит Всемирный правительственный саммит в ОАЭ, который стартует завтра. В состав делегации Грузии войдут главы министерств.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе посетит ОАЭ в ближайшие дни. Госдеятель примет участие во Всемирном правительственном саммите, который состоится 3-5 февраля.

По данным грузинских СМИ, Кобахидзе произнесет речь перед участниками встречи, а также примет участие в обсуждении перспектив развития инвестиций. Премьер Грузии также планирует провести ряд встреч в двустороннем формате.

Представлять интересы Грузии на саммите будут главы ведомств, а также руководитель Администрации президента.