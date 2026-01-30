Афганистан хотел бы импортировать нефть, газ и зерно из России – посол

В том случае, если будут сняты банковские ограничения и другие препятствия, Афганистан мог бы закупать у РФ энергоносители, зерно, лекарства – и поставлять ковры и сухофрукты, сообщил посол.

Афганистан заинтересован в налаживании торговых связей с Россией, рассказал посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

"В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла"

– Гуль Хасан

Посол добавил, что торговля может быть взаимной: на российский рынок Афганистан готов поставлять сухофрукты, овощи, ковры, лекарственные растения, минеральные ресурсы.

"Реализация указанных экспортно-импортных операций способна существенно увеличить объем двусторонней торговли. Кроме того, мы прилагаем усилия к открытию в Москве выставки афганских товаров"

– Гуль Хасан

Выставка может способствовать росту взаимной российско-афганской торговли, добавил дипломат в беседе с ТАСС.