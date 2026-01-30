В Азербайджане инвестировали в стартапы $2,6 млн

Свыше 20 стартапов в Азербайджане привлекли более $2,6 млн инвестиций за минувший год. Технологические компании представили 300 продуктов.

Глава Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Азербайджана Фарид Османов поделился информацией о развитии новых проектов в сфере высоких технологий – стартапов. По словам Османова, проекты привлекли $2,6 млн инвестиций за прошлый год.

"Наша основная деятельность в области цифровизации в 2025 году регулировалась Концепцией цифрового развития. В 2025 году в 22 стартапа были инвестированы средства на общую сумму 2 млн 622,5 тыс. долларов США"

— Фарид Османов

По словам Османова, прошлый год ознаменовался запуском 300 рабочих продуктов.

Османова также отметил рост числа пользователей электронной платформы государственных услуг MyGovID на 19%. Аудитория площадки превысила 5 млн человек.