Ряд звезд шоу-бизнеса задержали в Турции

В нескольких городах Турции задержаны звезды шоу-бизнеса. Подробности предъявляемых им обвинений на данный момент неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали ряд популярных представителей шоу-бизнеса. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Они были задержаны в рамках операций, проведенных в нескольких городах страны, включая Стамбул и Анкару.

"В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности"

– газета Hurriyet

В частности, на данный момент известно о задержании комика Хасана Джана Кая, певца Реймена (Юсуфа Акташа) и рэпера Эмирхана Чакала.

Подробности обвинений на данный момент не уточняются.

585 просмотров

