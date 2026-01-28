Ряд звезд шоу-бизнеса задержали в Турции

В нескольких городах Турции задержаны звезды шоу-бизнеса. Подробности предъявляемых им обвинений на данный момент неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали ряд популярных представителей шоу-бизнеса. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Они были задержаны в рамках операций, проведенных в нескольких городах страны, включая Стамбул и Анкару.
"В рамках расследования по делу о наркотиках было принято решение о задержании подозреваемых, среди которых есть и известные личности"
– газета Hurriyet
В частности, на данный момент известно о задержании комика Хасана Джана Кая, певца Реймена (Юсуфа Акташа) и рэпера Эмирхана Чакала.
Подробности обвинений на данный момент не уточняются.