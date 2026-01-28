Ситуацию вокруг Ирана обсудили Байрамов и Аракчи

Глава МИД Азербайджана пообщался по телефону с иранским коллегой. Стороны обсудили последние события в Исламской Республике.

В четверг, 29 января, состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Аббаса Аракчи. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

Центральной темой обсуждения стала ситуация в Исламской Республике.

Байрамов выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в ИРИ, отметив, что Азербайджан всегда заявлял о том, что всем сторонам следует воздерживаться от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него.

Было подчеркнуто, что существующие проблемы необходимо решать в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатическими методами.

Кроме того, в ходе разговора Байрамов обратил внимание на то, что Азербайджан не позволит никому использовать свое воздушное пространство или территорию другим государствам для проведения военных операций против Ирана или любой другой страны.

Помимо этого, министры поговорили на другие темы, представляющие обоюдный интерес.