Переговоры президента России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа состоялись сегодня в российской столице, говорится на сайте Кремля.

Глава российского государства во время беседы подчеркнул, что с момента предыдущей встречи многое было сделано для восстановления отношений двух стран.

Он отметил, что продвинулось и взаимодействие в экономической сфере – рост составил более 4;.

"Это, может быть, не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию. У нас многое делается для развития наших отношений по всем направлениям"

– Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что ведомства провели активную работу после предыдущего визита аш-Шараа в Россию, состоялся визит масштабной межведомственной делегации правительства РФ в Сирию.

"Так что у нас намечены хорошие мероприятия в этом смысле и по линии промышленности, по линии гуманитарных ведомств. Это и спорт, медицина, строительство. Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе"

– Владимир Путин

Президент РФ сообщил, что в Москве "внимательно наблюдали" за усилиями, которые аш-Шараа прикладывал для восстановления территориальной целостности страны. Он поздравил собеседника с тем, что этот процесс становится все более активным, напомнив, что Россия всегда поддерживала и поддерживает восстановление территориальной целостности Сирии.

Ахмед-аш-Шараа заявил в свою очередь о большом количестве тем, которые главы государств могут "проработать и обсудить", а также выразил надежду, что это и будет сделано в ходе встречи, которая будет плодотворной.

"Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе. По сути наш регион очень нуждается в стабилизации. Поэтому спасибо Вам большое, господин президент, за Ваши усилия в этом вопросе"

– Ахмед аш-Шараа