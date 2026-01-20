В Грозном появится первый стекольный завод

Стекольное производство полного цикла появится в столице Чеченской Республики. Завод оснащают необходимой техникой и готовят к скорому открытию.

Первый стекольный завод в Грозном находится на завершающей стадии строительства, об этом сообщает мэрия столицы Чечни.

Завод будет располагаться на площади 5 тыс кв м, техническое оснащение почти полностью укомплектовано, что после введения предприятия в эксплуатацию даст возможность выполнять полный комплекс стекольных работ:

первичную и усиливающую обработку (раскрой, закалку, изготовление триплекса);

производство готовых изделий (стеклопакеты с инертным газом);

финишную отделку (обработку кромки и покраску);

выпуск спецпродукции (крупногабаритное стекло формата "джамбо" для панорамного остекления).

Новое предприятие, по словам мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, закроет потребности не только столицы, но и республики. Также будут созданы новые рабочие места.