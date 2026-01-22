Вестник Кавказа

РФ пока не получила ответа на предложение по финансированию Совета мира – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не получали ответа на предложение выделить $1 млрд из замороженных российских активов на восстановление сектора Газа.

Москва пока не получила ответа на предложение о выделении $1 млрд из замороженных российских активов на поддержку Совета мира, который будет заниматься восстановлением сектора Газа, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали"

– Дмитрий Песков 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о возможности предоставить $1 млрд для Совета мира из замороженных российских активов. Этот вопрос также обсуждался на встрече Путина и главы ПНА Махмуда Аббаса в Москве.

