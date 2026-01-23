Премьер Израиля заблокировал визит президента на запуск Совета мира – СМИ

Церемония запуска Совета мира состоялась в Давосе в минувший четверг. Мероприятие прошло без представителя Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал президенту страны Ицхаку Герцогу посетить церемонию запуска "Совета мира" по сектору Газа. Об этом сообщают информированные источники.

Они отмечают, что глава правительства мотивировал это тем, что приглашение присоединиться к "Совету мира" было адресовано лично ему. Поскольку премьер решил проигнорировать мероприятие из-за опасений быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда, от Израиля на нем никого не было, пишет Axios.

По данным портал, это решение Нетаньяху вызвало напряженность между канцеляриями Нетаньяху и Герцога, а также канцелярией Нетаньяху и Белым домом.

Напомним, церемония подписания Устава Совета мира прошла в Давосе в этот четверг. Свои подписи под документом поставили представители почти двух десятков стран.