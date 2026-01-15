Четыре новых санатория построят в ближайшие годы в Ессентуках

Глава Ессентуков анонсировал строительство четырех новых санаториев в городе. Реализовать проекты планируется в течение ближайших лет.

В Ессентуках к 2030 году появятся четыре новых санатория. Об этом рассказал глава города Владимир Крутников.

Он уточнил, что все объекты будут располагаться на территории санаторно-курортного комплекса "Капельная балка".

"В "Капельной балке", я думаю, к 2030 году появится четыре санатория, уровень которых будет начинаться от 3 звезд и до 5 звезд включительно"

– Владимир Крутников

Он отметил, что в скором времени в особой экономической зоне Ессентуков приступят к возведению двух новых санаториев.

"У нас в особой экономической зоне уже два участка начинают осваиваться, получили разрешение на строительство. Там появится пешеходная зона и благоустроят небольшое зону ручья"

– глава Ессентуков

По его словам, на данной территории будет построено два санатория с общими вложениями примерно 1,5 млрд рублей. В совокупности там будет в районе 1 тыс место, добавил Крутников.

