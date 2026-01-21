Путин и Уиткофф проводят встречу в Кремле

Стива Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Это уже седьмая по счету поездка спецпосланника президента США в Россию.

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, прибывшего в Москву вечером 22 января.

Вместе с Уиткоффом на переговоры прибыли зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. С российской стороны во встрече также участвуют глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с Уиткоффом на борту прибыл в аэропорт Внуково в 22:36 (мск).

Ранее сегодня спецпосланник главы Белого дома заявил, что его сегодняшний визит в Москву очень важен для достижения прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта.