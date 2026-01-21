Уиткофф считает важной поездку в Москву

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил о том, что его сегодняшний визит в Москву является очень важным для достижения прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта.

Важно, чтобы американская сторона посетила Москву, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя свой предстоящий визит в РФ, который состоится вечером 22 января.

"Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда"

– Стивен Уиткофф

Кроме того, он положительно оценил переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта и отметил, что Москва и Вашингтон добились прогресса в этом вопросе.

"Я настроен оптимистично"

– Стивен Уиткофф

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подтвердил планы на проведение встречи со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.