Кремль: Владимир Путин примет Стивена Уиткоффа 22 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, отметив, что встреча уже включена в график российского лидера.

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом запланирована на завтра, 22 января, и включена в рабочий график главы государства, заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится"

- Дмитрий Песков

Ранее Уиткофф также заявил телеканалу CNBC, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Владимиром Путиным.

Он рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг, 22 января, добавил Уиткофф.

К чему готовы США?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин и Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" проанализировали актуальный настрой американской стороны в переговорах с Россией по украинскому урегулированию.

Константин Блохин прежде всего подчеркнул, что из-за несговорчивости Киева и Европы американцам приходится заниматься челночной дипломатией. "Они предпринимали и в прошлом году попытки добиться согласования плана Трампа по украинскому конфликту, и в этом году, я думаю, продолжат этим заниматься. Вопрос, на самом деле, уже не в американской стороне – она как раз настроена на продуктивный диалог и поиск компромиссов – а в Украине и Европе, которые сейчас работают главными препятствиями на пути мира", - сказал он.

"Отсюда практика челночной дипломатии в исполнении Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера ради сближения позиций сторон. К сожалению, на каждый переговорный раунд противника мира в лице Киева и Европы организуют различные инциденты, чтобы остановить дипломатическую работу. Раз за разом мы видим с их стороны попытки саботировать мирные переговоры", - сообщил американист.

Дмитрий Солонников, в свою очередь, обратил внимание, что при всем настрое на завершение украинского конфликта США все-таки стремятся добиться реализации их собственного видения этого процесса. "Американская сторона безусловно хочет, чтобы план Трампа по прекращению конфликта на Украине был выполнен. Но очень большой вопрос, насколько в текущем проекте урегулирования учтены российские позиции, которые неоднократно озвучивала Москва. Из тех источников информации, которыми мы можем пользоваться, пока что следует, что они еще не учтены, и Вашингтон старается продавить свой взгляд на то, как конфликт должен завершиться", - отметил он.

"Не отказываясь от своих позиций, Администрация Трампа будет сейчас смотреть, на что может согласиться Россия, а на что Россия принципиально не согласится – а также какие еще предложения могут быть выдвинуты как российской, так и украинской стороной. В последнее время активно обсуждались гарантии безопасности Украины и инвестиции в Украину после завершения конфликта, однако не было разговора по требованиям РФ, в частности, о прекращении дискриминации на Украине русского языка, русской культуры и Русской Православной Церкви", - указал политолог.

"Также не обсуждались вопросы безопасности России, включая неразмещение на территории Украины контингентов вооруженных сил других стран и отсутствие там дальнобойного оружия. Как неоднократно говорила российская сторона, сначала нужно обсуждать ликвидацию первопричин конфликта, а только потом договариваться о тех мерах, которые будут предприняты после его завершения. На Западе пока что все прямо наоборот: договариваются о тех мерах, которые будут после завершения конфликта, но не касаются его первопричин. Отсюда ожидаемые сложности в переговорах", - заявил Дмитрий Солонников.

Перспектива мирного договора

По оценке Константина Блохина, новейшие события в Западном полушарии могут сделать Киев более готовым к решительным компромиссам с Москвой. "Главное для завершения конфликта – прекращение помощи США Украине. Как только Киев поймет текущую геополитическую реальность, чего он делать не хочет, то станет более сговорчивым. В этом плане ключевой рычаг давления – то, что Украина для США уже не в приоритете из-за историй с Венесуэлой и Гренландией, да и Иран продолжит занимать много внимания Администрации Трампа", - отметил он.

Дмитрий Солонников предложил дождаться итогов встречи Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. "Важнейший момент состоит в том, что план Трампа все еще не согласовывался между США и Россией. Нужно посмотреть, к чему придут стороны завтра, что США могут позволить себе согласовать с Россией с учетом российских требований. Пока что в план вписаны только позиции Украины и Европы, а российской позиции в документе еще нет. Как она будет туда вписана, станет, я думаю, основной темой для переговоров завтра", - заключил политолог.

Напомним, мы писали о том, что очередная, шестая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа прошла в Кремле 2 декабря минувшего 2025 года. На переговорах, посвященных украинскому урегулированию, американская делегация представила российскому лидеру мирный план США, состоящий из 19 пунктов.