Вестник Кавказа

Путин и Уиткофф начали переговоры в Кремле

встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Фото: сайт Кремля
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли во вторник в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудят мирный план США по украинскому урегулированию.

В Кремле стартовала встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа.

Переговоры посвящены украинскому урегулированию. С российской стороны в них также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а с американской – зять главы Белого дома Джареда Кушнера.

По данным портала Axios, в ходе встречи американская делегация представит мирный план Соединенных Штатов, состоящий из 19 пунктов.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Москву в нынешнем году. Во Внуково его встречал сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Перед переговорами они совершили прогулку в центре Москвы, после чего пообедали в одном из ресторанов неподалеку от Манежной площади. Далее они направились в Кремль пешком.

