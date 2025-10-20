Самолет с загоревшимся двигателем успешно сел в Домодедово

Пассажирский лайнер, который должен был отправиться в Пхукет, совершил экстренную посадку в точке отправления – в Москве.

Воздушное судно Boeing 777 с более чем четырьмя сотнями пассажиров на борту успешно приземлилось в Москве после того, как в полете загорелся один из двигателей, сообщают оперативные службы.

Ранее в авиационных службах сообщили, что Boeing 777 с пассажирами, который должен был совершить рейс из Москвы в Пхукет, будет совершать экстренную посадку в Домодедово. Перед этим ему предстояло выработать топливо.

В оперативных службах заявили, что воздушное судно, по предварительным данным, возвращается из-за пожара в левом двигателе. Экипаж начал его тушение и одновременно запросил возврат в аэропорт вылета, пишет ТАСС. На борту самолета 412 человек.

Воздушная гавань Домодедово, как рассказали в ее пресс-службе, работает в штатном режиме.