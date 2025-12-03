Visa начнет работать в Сирии

В Сирии в скором времени заработает американская платежная система Visa. Это станет возможным благодаря соглашению, достигнутому компанией с Центробанком САР.
В заявления Visa подчеркивается, что стороны утвердили дорожную карту, которая позволяет создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.
"Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами"
– американская компания
В прошлом месяце в Дамаске побывала миссия Международного валютного фонда, предоставив новому сирийскому руководству техническую поддержку по реформированию финансового сектора страны. В частности, была выражена готовность содействовать модернизации системы платежей.