Visa начнет работать в Сирии

Американская платежная система Visa появится в Сирии. Данную информацию подтвердили в самой компании.

В Сирии в скором времени заработает американская платежная система Visa. Это станет возможным благодаря соглашению, достигнутому компанией с Центробанком САР.

В заявления Visa подчеркивается, что стороны утвердили дорожную карту, которая позволяет создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

"Основное внимание на первом этапе будет уделено работе с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Это включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков в соответствии с международными стандартами"

– американская компания

В прошлом месяце в Дамаске побывала миссия Международного валютного фонда, предоставив новому сирийскому руководству техническую поддержку по реформированию финансового сектора страны. В частности, была выражена готовность содействовать модернизации системы платежей.

