КСИР объявил о массированной военной операции против Израиля

Иран контратакует военные цели в Израиле, проинформировала пресс-служба КСИР. По словам представителей Корпуса стражей Исламской революции, ответные удары будут крупномасштабными.

Государственные СМИ Исламской Республики Иран распространили официальное объявление Корпуса стражей Исламской революции о начале ответной военной операции против Израиля, сегодня утром напавшего первым на ИРИ.

В КСИР подчеркнули, что ответная операция является широкомасштабной и задействует все иранские ракетные и авиационные возможности для нанесения урона Израилю. При этом Тегеран пока не заявляет об атаках на американские военные и экономические объекты на Ближнем Востоке.

В КСИР добавили, что утренний запуск иранских баллистических ракет и беспилотников – это только стартовый ответной военной операцией, за которой последуют другие.

"В ответ на агрессию в отношении Исламской Республики Иран началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля"

– Корпус стражей Исламской революции