КСИР объявил о массированной военной операции против Израиля

Государственные СМИ Исламской Республики Иран распространили официальное объявление Корпуса стражей Исламской революции о начале ответной военной операции против Израиля, сегодня утром напавшего первым на ИРИ.
В КСИР подчеркнули, что ответная операция является широкомасштабной и задействует все иранские ракетные и авиационные возможности для нанесения урона Израилю. При этом Тегеран пока не заявляет об атаках на американские военные и экономические объекты на Ближнем Востоке.
В КСИР добавили, что утренний запуск иранских баллистических ракет и беспилотников – это только стартовый ответной военной операцией, за которой последуют другие.
"В ответ на агрессию в отношении Исламской Республики Иран началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля"
– Корпус стражей Исламской революции