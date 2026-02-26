Ереван принимает чемпионат Европы по стрельбе

В столице Армении Ереване сегодня прошла официальная церемония открытия чемпионата Европы по пулевой стрельбе, в котором примут участие 350 спортсменов из 40 стран.

Сегодня вечером в столице Армении городе Ереване состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы по пулевой стрельбе, на которой присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сам турнир стартует послезавтра, 1 марта, и продлится пять дней – лучшие стрелки Европы разыграют на нем 15 комплектов медалей, а участие в турнире примут взрослые и юниоры в возрасте до 21 года, передает Sputnik Армения.

Турнир собрал в Ереване 350 спортсменов из 40 стран. В чемпионате посоревнуются и спортсмены из России и Беларуси, однако выступать они будут под нейтральным флагом, говорится в сообщении.