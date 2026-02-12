Армения открывается для европейских туристов - СМИ

Армения до июля текущего 2026 года отменила визы для туристов из 113 стран, в том числе для жителей стран Евросоюза и Шенгенской зоны – так власти страны стимулируют въездной туризм.

Власти Армении приняли решение открыть достопримечательности страны для путешественников из многих стран, сделав их более доступными для посещения гражданами долее 100 стран, сообщает Euronews.

До 1 июля 2026 года страна временно отменила визовые требования для туристов из 113 государств, в том числе для путешественников из США, Великобритании и ОАЭ, о также для обладателей действующих видов на жительство в странах ЕС и Шенгенской зоны (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн).

Визовые послабления подразумевают возможность для них въезжать в Армению на срок до 180 дней в течение одного года без визы.

Таким образом власти страны планируют стимулировать въездной туризм и создать для путешественников в течение всего года наслаждаться новыми впечатлениями, способными привлечь ценителей культуры и гурманов, пишет издание.