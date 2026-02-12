Армения открывается для европейских туристов - СМИ

Власти Армении приняли решение открыть достопримечательности страны для путешественников из многих стран, сделав их более доступными для посещения гражданами долее 100 стран, сообщает Euronews.
До 1 июля 2026 года страна временно отменила визовые требования для туристов из 113 государств, в том числе для путешественников из США, Великобритании и ОАЭ, о также для обладателей действующих видов на жительство в странах ЕС и Шенгенской зоны (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн).
Визовые послабления подразумевают возможность для них въезжать в Армению на срок до 180 дней в течение одного года без визы.
Таким образом власти страны планируют стимулировать въездной туризм и создать для путешественников в течение всего года наслаждаться новыми впечатлениями, способными привлечь ценителей культуры и гурманов, пишет издание.