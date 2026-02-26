Вестник Кавказа

Афганистан заявил об ударе по ядерному объекту Пакистана

Карта Пакистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по одному из пакистанских ядерных объектов, сообщили СМИ.

В Кабуле заявили о том, что по одном из ядерных объектов Пакистана был нанесен удар со стороны ВС Афганистана, сообщил телеканал Ariana News.

Сообщается, что афганцы также ударили по военной базе в населенном пункте Какол, расположенном недалеко от города Абботтабад в провинции Хайбер-Пахтунхва. Там же расположена Пакистанская военная академия.

По сообщению телеканала, "сотни погибших и раненых" были доставлены в столицу, в Пакистанский институт медицинских наук.

