Ставрополье недосчиталось миллиона туристов

В прошлом году поток туристов в Ставропольский край снизился – вместо ожидаемых 9,5 млн туристов, регион принял лишь 8,4 млн человек.

Туристический поток в Ставропольский край в 2025 году составил 8,4 млн человек, информацией поделилась замминистра туризма и оздоровительных курортов региона Екатерина Высоцкая на пресс-конференции ТАСС.

"Ставропольский край посетило 8,4 миллиона человек в 2025 году. В структуре туристического потока доля уральцев составила 4,3% — это более 360 тыс человек. В этом году мы ожидаем положительную динамику турпотока и рассчитываем, что сохранится турпоток из Урала на 2-3%"

– замминистра

В 2024 году туристический поток в регион был выше: как сообщал глава Минтуризма края Андрей Толбатов, Ставрополье в 2024 году приняло 9 млн человек. В 2025 году ожидалось на 5-6% больше путешественников – около 9,5 млн гостей. Фактический турпоток оказался на миллион человек меньше.