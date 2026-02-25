Вестник Кавказа

Москва и Тегеран продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество – Захарова

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Даже в условиях нагнетания американской стороной напряженности по Ирану Москва и Тегеран работают над развитием сотрудничества, заявила Мария Захарова.

Россия и Иран продолжают наращивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на эскалацию Америкой обстановки вокруг Ирана, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон регулярно озвучивает в адрес Тегерана угрозы, запугивает иранскую сторону, бряцает оружием и в целом действует безответственно, нагнетая напряженность в регионе.

"Несмотря на это, Россия и Иран продолжают планомерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран"

– Мария Захарова

