Москва и Тегеран продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество – Захарова

Даже в условиях нагнетания американской стороной напряженности по Ирану Москва и Тегеран работают над развитием сотрудничества, заявила Мария Захарова.
Россия и Иран продолжают наращивать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на эскалацию Америкой обстановки вокруг Ирана, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон регулярно озвучивает в адрес Тегерана угрозы, запугивает иранскую сторону, бряцает оружием и в целом действует безответственно, нагнетая напряженность в регионе.
"Несмотря на это, Россия и Иран продолжают планомерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран"
– Мария Захарова