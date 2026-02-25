Грузия не будет вводить санкции против России – МИД

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о невозможности введения со стороны Тбилиси односторонних санкций против Москвы.

Власти Грузии не намерены отказываться от прежней политики по санкциям против России, то есть не будут вводить такие рестрикции, соответствующее заявление сделала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

Дипломат объяснила и причины отказа Грузии от участия в антироссийских санкциях.

"Мы не можем и не будем вводить санкции, так как это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но нанесет серьезный ущерб Грузии"

– Мака Бочоришвили

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ готова развивать отношения с Грузией в зависимости от готовности Тбилиси. Дипломат напомнил, что Москва и Тбилиси активно развивают туристические связи, между странами налажено авиасообщение, а в рамках торгово-экономических отношений Россия – ключевой партнер Грузии.