Грузия не будет вводить санкции против России – МИД

Власти Грузии не намерены отказываться от прежней политики по санкциям против России, то есть не будут вводить такие рестрикции, соответствующее заявление сделала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.
Дипломат объяснила и причины отказа Грузии от участия в антироссийских санкциях.
"Мы не можем и не будем вводить санкции, так как это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но нанесет серьезный ущерб Грузии"
– Мака Бочоришвили
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что РФ готова развивать отношения с Грузией в зависимости от готовности Тбилиси. Дипломат напомнил, что Москва и Тбилиси активно развивают туристические связи, между странами налажено авиасообщение, а в рамках торгово-экономических отношений Россия – ключевой партнер Грузии.