Посольства Турции, Израиля, Пакистана и США почтили память жертв трагедии в Ходжалы

В дипломатических миссиях Турции, Израиля, Пакистана и США прошли памятные акции, посвященные 34-й годовщине массовых убийств в городе Ходжалы, учиненных армянскими националистами.

Трагедия в небольшом городке Ходжалы, которую устроили в ночь на 26 февраля армянские националисты, совершившие самый масштабный теракт в истории армяно-азербайджанского конфликта, глубоко затронула представителей дипкорпуса разных стран в Баку.

Так, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"С глубокой скорбью чтим память жертв геноцида, совершенного армянами 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Этот геноцид стал черным пятном в истории человечества. С глубокой скорбью чтим память 613 невинных людей, убитых в Ходжалы"

- Бирол Акгюн

Свои соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида опубликовало и посольство Израиля в Баку.

"От имени посольства выражаем глубочайшие соболезнования народу Азербайджана и семьям жертв Ходжалинской трагедии"

- дипмиссия Израиля

Свои соболезнования народу Азербайджана выразил и посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

"Сегодня вместе с братским народом Азербайджана мы чтим память всех невинных жертв Ходжалинского геноцида"

- Гасым Мохиуддин

Своей скорбью о погибших в теракте поделилось и посольство США в Баку.

"Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году. От имени посольства США в Баку мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял близких. Почитая память жертв, мы помним о важности человеческого достоинства, сострадания и построения прочного мира для будущих поколений"

- посольство США

