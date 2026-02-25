Вестник Кавказа

США не исключают возможность нанесения удара по Хаменеи – СМИ

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
США готовы нанести удар по Али Хаменеи в рамках проведения военной операции. По данным СМИ, Тегеран готовит преемника на случай гибели верховного лидера Ирана.

Вашингтон рассматривает сценарий ликвидации правящей верхушки Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи, передает Politico со ссылкой на источник в американской политической элите. 

"Вариантом является "удар для удаления верхушки", то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи"

– Politico

New York Times ранее писала, что Тегеран предусмотрел подобное развитие событий, поэтом власти ИРИ подготовили преемников на ключевые позиции в структуре власти. При этом в число потенциальных кандидатов в качестве преемника самого Хаменеи вошел экс-президент Ирана Хасан Рухани. 

Напомним, что США рассматривают силовой сценарий против Ирана в случае срыва переговоров по иранскому ядерному досье.

