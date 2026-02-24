Вестник Кавказа

Азербайджанский бензин быстро раскупается – армянский министр

Глава Минэкономики Армении Геворк Папоян рассказал о спросе на бензин из Азербайджана: по его словам, азербайджанское топливо быстро раскупается.

Бензин из Азербайджана пользуется большой популярностью в Армении, сообщил министр экономики Геворк Папоян.

Он уточнил, что азербайджанский бензин стоит 430 драмов, спрос на него высок, и его быстро раскупают. При этом, добавил Папоян, когда закупленный бензин кончается, цены снова идут вверх.

"Чем больше объем поставок, тем быстрее топливо исчезает с рынка, поскольку потребители активно покупают более дешевый бензин. Как только азербайджанский бензин заканчивается, цены на другие виды топлива повышаются"

– Геворк Папоян

Министр подчеркнул, что для удержания цены на низком уровне нужно наращивать поставки азербайджанского бензина.

Глава Минэкономики Армении обратил внимание на то, что в перспективе объем товарооборота между странами может составить сотни миллионов долларов.

