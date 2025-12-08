Вестник Кавказа

Азербайджан передал Армении список товаров для экспорта – Папоян

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ереван обсуждают вопросы торговли. По словам главы Минэкономики Армении Папояна, торговый оборот двух стран может составить сотни миллионов долларов.

Азербайджан и Армения обсуждают развитие торговых связей. Как заявил глава экономического ведомства РА Геворг Папоян, Баку направил в Ереван список товаров, которые может поставлять в рамках экономического сотрудничества. 

"Азербайджан передал нам список многочисленных товаров, которые может экспортировать в Армению, а мы, в свою очередь, представили им свой список. Торговля будет"

– Геворг Папоян 

По словам Папояна, торговой оборот двух стран в перспективе может достигнуть сотен миллионов долларов. 

Напомним, что Азербайджан в конце прошлого года начал поставлять в Армению топливо. Глава правительства Армении Никол Пашинян ранее заявил, что для армянского бизнеса доступны транспортные пути Азербайджана.

