Азербайджан передал Армении список товаров для экспорта – Папоян

Баку и Ереван обсуждают вопросы торговли. По словам главы Минэкономики Армении Папояна, торговый оборот двух стран может составить сотни миллионов долларов.

Азербайджан и Армения обсуждают развитие торговых связей. Как заявил глава экономического ведомства РА Геворг Папоян, Баку направил в Ереван список товаров, которые может поставлять в рамках экономического сотрудничества.

"Азербайджан передал нам список многочисленных товаров, которые может экспортировать в Армению, а мы, в свою очередь, представили им свой список. Торговля будет"

– Геворг Папоян

По словам Папояна, торговой оборот двух стран в перспективе может достигнуть сотен миллионов долларов.

Напомним, что Азербайджан в конце прошлого года начал поставлять в Армению топливо. Глава правительства Армении Никол Пашинян ранее заявил, что для армянского бизнеса доступны транспортные пути Азербайджана.