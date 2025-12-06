Вестник Кавказа

Папоян прокомментировал тему пошлины при транзите азербайджанского топлива

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разовая поставка топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии, подтвердил глава Минэкономики РА Геворг Папоян, будет производиться без взимания пошлины.

Министр экономики Армении Геворг Папоян со своей стороны подтвердил информацию о том, что грузинская сторона отказалась от взимания пошлины за разовую поставку азербайджанских нефтепродуктов в Армению, которая будет осуществляться транзитом через Грузию.

Он уточнил, что, так как Тбилиси уже сообщил об этом, то он также подтверждает, что получил соответствующее уведомление от Тбилиси.

"В первый раз грузинская сторона деньги взимать не будет, если такое произойдет"

– Геворк Папоян

Министр пояснил, что отказ от пошлины стал жестом Тбилиси в рамках мирного процесса. Папоян также охарактеризовал данное решение Тбилиси как символический шаг.

Он добавил, что в дальнейшем такие сборы будут взиматься.

