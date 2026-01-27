На месте бывшего ипподрома в Дагестане вырастет ледовая арена

Дагестанские тренеры вскоре смогут готовить хоккеистов на собственной базе рядом со столицей - современная ледовая арены будет построена на месте бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском.

Глава Дагестана Сергей Меликов анонсировал строительство в республике новой современной большой ледовой арены, которая вырастет на месте ипподрома под Махачкалой.

"Еще несколько лет назад такое сложно было представить, но сейчас хоккей развивается даже в отдаленных от столицы горных районах! Это говорит о растущем интересе к этому виду спорта и о том, что у него есть будущее в республике..."

- Сергей Меликов

Глава региона в преддверии двух крупных турниров по хоккею с участием команд из Москвы, Донецка, Чечни и Ингушетии, которые пройдут 31 января в Шамильском и Хунзахском районах, принял решение о строительстве современной ледовой арены на территории бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском, - передает "Интерфакс".

Новая ледовая арена будет строиться с прицелом на будущее: она даст возможность детям, которые сегодня гоняют шайбу на замерших водоемах, профессионально и безопасно тренироваться на настоящем ледовом пространстве, отметил глава региона.