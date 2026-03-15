Ормузский пролив не будет таким, как прежде – Тегеран

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ормузский пролив перекрыт и его нельзя будет использовать, как прежде в связи с военной агрессией США и Израиля против Ирана, сообщил председатель иранского парламента.

Условия в Ормузском проливе изменились и он не может функционировать так раньше, такое заявление сделал председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передает телеканал SNN.

"Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет"

– Галибаф

Накануне, экс-замглавы МИД Ирана, бывший посол Ирана в Москве Мехди Сафари оценил сроки восстановления прежнего режима работы пролива, по его мнению, процесс займет два-три года.

Вам может быть интересно

