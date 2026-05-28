Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о том, что контактировал с американской стороной – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером – на этой неделе.

Москва и Вашингтон активно поддерживают контакты, в том числе по вопросу украинского урегулирования, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Дмитриев отметил, что контактировал со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером на текущей неделе.

"Мы еще на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера"

– Кирилл Дмитриев

По его словам, стороны ведут диалог об украинском урегулировании, в котором заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

При этом Дмитриев подчеркнул, что не согласен с мнением о том, что контакты РФ и США "буксуют".

"Я не согласен с этими оценками, ничего не буксует, идет активный диалог"

– Кирилл Дмитриев