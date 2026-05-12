Кремль ждет приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву

Россия ждет приезда спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщил 28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Москве будут рады видеть представителей Белого дома, передает Life.

"Как только они будут готовы - мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время"

– Дмитрий Песков

На прошлой неделе помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие недели. Он подчеркнул, что в представители двух стран приступили к согласованию предстоящей поездки американской делегации в Россию.

Повестка переговоров Россия-США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал вероятную повестку дня планируемой новой встречи президента Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его оценке, в первую очередь речь пойдет о новом этапе специальной военной операции, поскольку она остается единственным активным вопросом в нынешних российско-американских контактах.

"Главная тема – то, что было заявлено в телефонном звонке Сергея Лаврова Марко Рубио: Россия переходит на новый этап ведения специальной военной операции на Украине, которая предусматривает масштабные разрушения военной инфраструктуры и, возможно, центров принятия решений в Киеве. Соответствующего рода предупреждения иностранным посольствам, находящимся в Киеве, уже сделаны. По данным Евросоюза, американские дипломаты покинули Киев (сами американцы это отрицают), что говорит о серьезности их отношения к российским заявлениям", – прежде всего сказал он.



"Мы видим, что задачи дипломатического урегулирования украинского конфликта, в том числе с участием США как посредника, поставлены на некую паузу. Как долго продлится эта пауза, сказать сложно. При этом нет и какого-либо прогресса в нормализации российско-американских отношений. Инициативы российской стороны, что давайте отставим Украину в сторону и займемся вопросами улучшения наших двусторонних контактов, ни к чему не привели. Положение почти тупиковое, и это спустя полтора года пребывания Администрации Трампа у власти. Вероятно, эта ситуация – как вывести из тупика российско-американский диалог – тоже будет обсуждаться в ходе следующего визита Уиткоффа и Кушнера в РФ", – продолжил Владимир Васильев.



"России сейчас важно выяснить, в чем состоит позиция американской стороны по двусторонним отношениям, учитывая, что буквально ничего не было реализовано из планов прошлого года, в том числе до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение. Нужно понять, действительно ли США вернулись к той точке зрения, что от украинского конфликта зависит вся российско-американская повестка дня, или возможно продвижение по двусторонним трекам. Возможно, проблема возникла из-за неразберихи в принятии государственных решений в Вашингтоне, поскольку Белый дом увяз в иранском конфликте и ему попросту не до Украины", – отметил американист.



"Есть вероятность, что уделять слишком много внимания украинскому конфликту стало неудобным для Администрации Трампа: если будет заключено какое-то мирное соглашение по Украине до урегулирования конфликта США с Ираном, это способно создать политические трудности Белому дому, поскольку вызовет возмущение его оппонентов и общественности – почему Трамп помог Украине заключить соглашение с Россией, а с куда более важной для США проблемой на Ближнем Востоке так и не справился? Кремлю было бы уместно установить, правдиво ли такое предположение или нет", – сообщил он.



Программа-минимум нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию – сохранение контактов. "Хотя идут заявления о продолжении переговоров и выработке рамочных соглашений, скорее ситуация выглядит так, что ни о чем России с США договориться не удается. Все стоит на той же нулевой, стартовой позиции, что и в день инаугурации Дональда Трампа. Поэтому тем более Москве требуется выяснить, каковы могут быть истинные стремления или намерения американской стороны и чем она руководствуется в подходах к России – какими-то принципиальными соображениями или конъюнктурными? Так что визит Уиткоффа и Кушнера нужен хотя бы для того, чтобы сверить часы", – заключил Владимир Васильев.