Путин прилетел в Казахстан

Самолет Владимира Путина приземлился в Астане, где его встретил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев перед началом государственного визита российского главы, который продлится до 29 мая.

"Обменявшись крепкими рукопожатиями, президенты России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала. У ступеней высокого гостя приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула"

— СМИ

Владимира Путина попреветствовали два вертолета с закрепленными на них государственными флагами России и Казахстана, сообщают Риа новости.

Напомним, государственный визит Владимира Путина в Казахстан пройдет с 27 по 29 мая. Согласно планам, российский президент проведет переговоры с Токаевым и поучаствует в саммите Евразийского экономического союза.

Отметим, Владимир Путин посещает Казахстан уже второй раз за последние годы.