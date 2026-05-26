Путин прилетел в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан, сообщают российские СМИ.
Российского лидера уже встпетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны.
"Обменявшись крепкими рукопожатиями, президенты России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала. У ступеней высокого гостя приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула"
— СМИ
Владимира Путина попреветствовали два вертолета с закрепленными на них государственными флагами России и Казахстана, сообщают Риа новости.
Напомним, государственный визит Владимира Путина в Казахстан пройдет с 27 по 29 мая. Согласно планам, российский президент проведет переговоры с Токаевым и поучаствует в саммите Евразийского экономического союза.
Отметим, Владимир Путин посещает Казахстан уже второй раз за последние годы.