Власти Ташкента будут осваивать опыт управления дорогами Петербурга

Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга на днях принимала делегацию из Ташкента: представители дорожных служб Северной столицы показали гостям из столицы Узбекистана городские цифровые решения в транспортной сфере мегаполиса.

Представителей мэрии Ташкента особенно заинтересовало то, как в городе на Неве работают цифровые программы управления дорожной инфраструктурой. Упор был сделан на инженерное обеспечение, работу "Единой платформы управления транспортной системой", и механизмы оперативного реагирования на дорожную ситуацию, передает Podrobno.uz.

Отдельной темой для изучения делегации стала работа комплексов фотовидеофиксации, которые используются на дорогах российского города. Стороны пришли к соглашению о дальнейшем продолжении сотрудничества и обмена опытом, говорится в сообщении.

Необходимость в изучении опыта Северной столицы по управлению транспортным потоком возникла не спонтанно – власти Ташкента вскоре намерены установить в городе почти 8 тысяч "умных" светофоров, это требует внедрения адаптивного управления городским транспортом, пояснили в мэрии.