Ильхам Алиев открыл Культурный центр в Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Культурного центра в городе Ханкенди после его реконструкции.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу АР о проделанной работе. Здание Культурного центра было построено в 1960-1970-х годах. Из-за естественного износа конструкций объекту потребовалась капитальная реконструкция.

В результате реконструкции в трехэтажном здании созданы условия для творчества, работы кружков и оказания туристических услуг. Внутри расположены кинозал, гримерные, буфет, касса и сувенирный магазин, а также актовый зал на 348 мест для проведения концертов, презентаций и официальных встреч.

Обновленный Культурный центр станет одной из главных площадок для массовых мероприятий и сыграет важную роль в жизни растущего Ханкенди. Восстановление подобных объектов на освобожденных территориях демонстрирует масштабы строительных работ и внимание государства к защите культурного наследия.