Укрепление дружбы между Россией и Ираном имеет ключевое значение для создания многополярного мира и сдерживания внешнего давления, заявил иранский посол Казем Джалали.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что дружба Российской Федерации и Исламской Республики Иран является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного мира. Об этом он написал в статье для РИА Новости.

"Развитие всесторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией как двумя ключевыми игроками является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного порядка"

- Казем Джалали

Дипломат также отметил, что сотрудничество России и Ирана влияет на глобальный баланс сил, укрепляет безопасность и помогает экономическому развитию.

Напомним ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым заявил, что курс на расширение отношений с Россией будет решительно продолжен. Эту стратегию полностью поддерживает верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи