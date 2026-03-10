Азербайджан помогает Узбекистану в разведке важного месторождения

Государственная нефтяная компания Азербайджана инвестирует в очень важное разведочное месторождение в Узбекистане, и вскоре будут известны первые результаты, поведал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно инвестирует в новое очень важное для Узбекистана разведочное месторождение, и скоро "можно ожидать хороших новостей", заявил сегодня президент страны Ильхам Алиев.

"Наши страны объединяют очень глубокие исторические связи. Развитие отношений с Узбекистаном является для нас одним из приоритетных вопросов"

- Ильхам Алиев

В основе отношений Азербайджана и Узбекистана лежат дружба и братство, народы двух стран очень близки и связаны друг с другом. Также огромное значение имеет и его личная дружба с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которая вывела отношения двух стран на новый уровень, добавил азербайджанский лидер, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Азербайджана и Узбекистана прорабатывают вопрос создания совместного коммерческого флота на Каспийском море. Инициатива должна улучшить логистику грузов и сократить расходы. Также Ташкент и Баку продолжают работу над развитием Среднего коридора. Обсуждаются дополнительные преференции для компаний из Узбекистана. В частности, скидки на перевалку грузов.