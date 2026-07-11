Насколько глубок кризис ЕС-Грузия?

Глава правительства Грузии Кобахидзе заявил, что высказывания Каи Каллас отражают "позорное отношение" Брюсселя к Тбилиси, свидетельствующее о неуважении к выбору народа страны.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас проявляет неуважение к выбору грузинского народа.

"Разумеется, это абсолютно позорное отношение, это очень тяжелое отношение, которое, соответственно, заслуживает жесткой оценки. Когда Верховный представитель Евросоюза не признает, идет против воли грузинского народа и самого грузинского народа — это очень тяжелое явление"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, Каллас не признает суверенитет Грузии над всей территорией страны.

Высказывание Кобахидзе стало ответом на слова Каллас, которая ранее заявила, что европейские власти почти не имеют контактов с Тбилиси и не поддерживают его. По словам Каллас, Брюссель желает поддерживать народ Грузии.

Чего хотят в ЕС от Грузии?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что сегодняшняя откровенная риторика Каи Каллас и Ираклия Кобахидзе является следствием продолжающегося больше 4 лет кризиса в грузинско-европейских отношениях.

"Еврочиновники стали постепенно снижать поддержку партии "Грузинская мечта" и ее политических взглядов с 2020 года, как только Тбилиси отказался увеличить влияние ЕС на систему судебного производства в Грузии. Окончательный раскол начался в 2022 году, когда вся евробюрократия открыто заявила, что Грузия не проявила достаточной воли и солидарности с ЕС по поддержке Украины. С тех пор Брюссель активно пытается сменить власть в Грузии, причем еврочиновники этого даже не скрываются", - прежде всего сказал он.

"Это классический пример либерального конвенционализма, когда в Брюсселе говорят, что цель их действий — это спасение демократии, но по сути они требуют смены внутренней и внешней политики Грузии. Во внутренней политике Грузия должна продолжать подчиняться указам Еврокомиссии, в том числе проводить реформы, которые повысят прямое влияние ЕК на правовые процессы в республике. Во внешней сфере Грузия должна ввести санкции против Российской Федерации и переносить из-за этого те же страдания, какие переносит, например, Молдова", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"Слова Каи Каллас, что Еврокомиссия не поддерживает политическую партию и правительство, а поддерживает грузинский народ — это стандартное размежевание, как они считают, "плохого" правительства, которое называют "режимом", и "хорошего" грузинского народа. Так они это выстраивают для самих себя: "Режим захватил народ, мы поможем народу, народ освободится и Грузия тут же станет демократией". Ровно та же схема, какая применялась во всех "цветных революциях", в том числе на Украине и в прочих проектах по "внедрению демократии"", - обратил внимание политолог.

Чего хотят в Грузии от ЕС?

Тем не менее власти Грузии не спешат закрывать проект евроатлантической интеграции, а преобразуют его в новую форму сотрудничества, где политическая составляющая минимальна. "Партия "Грузинская мечта" состоит в основном из экономистов, и они понимают, что нельзя прямо заявить населению, что Европа уже неадекватна и в таком виде Грузии не нужна. Отсюда такое количество критики наших властей в адрес каждого враждебного заявления из Европы – они извлекают понятную политическую выгоду: все эти речи еврочиновников о том, что Грузия и грузинский народ должны страдать во имя европейских ценностей, абсолютно непопулярны", - отметил Арчил Сихарулидзе.

"С другой стороны, "Грузинская мечта" активно продвигает экономическую составляющую в отношениях с другими странами, превращая свой транзитный потенциал в экономический прирост и по максимуму внедряя в грузинскую внешнюю политику многовекторность. Поэтому сейчас мы видим более активное сотрудничество со странами Центральной Азии, с Китаем и Индией, с другими регионами, которые могут позволить экономике Грузии расти на фоне политического кризиса между Тбилиси и Брюсселем. Это и укрепляет независимость Грузии, и подает Брюсселю сигнал, что Тбилиси способен обойтись евроинтеграции, в то время как Европе нужна Грузия как страна-транзитер: грузопотоки из Центральной Азии идут через Азербайджан и Грузию", - обратил внимание эксперт.

"По сути, "Грузинская мечта", сфокусировавшись на развитии многовекторных связей, по европейскому направлению заняла позицию ожидания, предполагая, что Брюссель рано или поздно придет в себя и конфронтация, начатая именно ЕС, будет прекращена. "Грузинская мечта" готова договариваться, но любой договор должен быть соответствовать национальным интересам Грузии, никакого "самоубийства" с грузинской стороны будет, как не будет и позволения европейцам вмешиваться в грузинские внутренние процессы. Со своей стороны Тбилиси готов предоставить Европе быстрые и безопасные поставки товаров и энергетических ресурсов по направлению "Восток-Запад"", - заключил Арчил Сихарулидзе.