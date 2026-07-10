"Грузинская мечта" выразила недоверие реформам ЕНД

Генеральный секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе заявил о ложности анонсированных Михаилом Саакашвили мер по обновлению облика оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе негативно отозвался сегодня о реформах ключевой оппозиционной партии "Единое национальное движение", инициированных ее создателем, находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Каладзе выразил уверенность в том, что реформы ЕНД придуманы исключительно для политического пиара и не повлекут за собой никаких действительно конструктивных перемен в работе оппозиционной партии.

"Это блеф и действия, представленные как пиар. На самом деле мы знаем, что представляет собой "Нацдвижение". И мы знаем, чем оно было занято, пока было у власти"

– Каха Каладзе

Генсек "Грузинской мечты" также подчеркнул, что в годы правления ЕНД не вела себя как настоящая партия и стала заниматься партийными делами только после того, как попала в оппозицию.

В основе реформ ЕНД, предложенных Саакашвили, лежит новая схема финансирования – через регулярные небольшие пожертвования от рядовых сторонников – и отмена четкой вертикальной иерархии партийцев.