Режим о прекращении огня между США и Ираном прекращен – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что между Вашингтоном и Тегераном будет продолжен переговорный процесс, но режим о прекращении огня завершен.

Режим прекращения огня, установленный между Соединенными Штатами и Ираном, завершен, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, переговорный процесс между сторонами об урегулировании конфликта будет продолжен.

Об этом американских переговорщиков попросило иранское руководство, отметил он.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен"

— Дональд Трамп